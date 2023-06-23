Россия, вероятно, снова запускает свою базу на Кубе для слежки за США.

Об этом говорится в расследовании российского проекта The Insider.

По его данным, под видом дипломатов на остров тайно перебрасывают сотрудников российского Главного управления разведки (ГРУ) и ракетичков.

Речь идет о радиоэлектронном центре "Лурдес", построенном в 1967 году и официально закрытом Владимиром Путиным в 2001 году. В годы работы она позволяла перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA во Флориде.

Официально Москва и Гавана всячески отрицают возобновление работы РЭЦ "Лурдес", однако СМИ утверждают, что восстановление его работы кроме прочего обсуждалось в ходе визита президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Москву в ноябре 2022 года, когда он встречался с Путиным.

Кубинцы, обложенные санкциями США, якобы сами предложили за деньги увеличить военное присутствие России на острове.

Ранее СМИ сообщали, что китайцы тоже планируют построить на Кубе совместный военный тренировочный центр.

Также они писали, что Китай намеревается разместить на Кубе свою секретную разведывательную базу.