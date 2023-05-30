В неподконтрольном Мелитополе Запорожской области возник пожар после прилета в районе завода "Автоцветлит", который россияне превратили в военную базу.

Об этом сообщает в телеграм-канале украинский мэр города Иван Федоров со ссылкой на местных жителей.

По его словам, дым от пожара поднимается от земли до неба.

Ранее представитель назначенной РФ "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что летевшие на город ракеты сбила ПВО.

Напомним, в середине мая в Мелитополе подорвали назначенного россиянами "и.о. замминистра строительства" Запорожской области.

Также назначенные Россией "власти" Запорожской области заявляли о покушении на "председателя суда" в Мелитополе.

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Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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