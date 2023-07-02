ВСУ попытаются развить контрнаступление и прорвать оборону россиян, чтобы показать результат к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.

"Сейчас ожидаю большое наступление Украины в двух направлениях: одно у Бахмута, другое, большее, к Энергодару и Мелитополю. Думаю, что они подготовили несколько десятков бригад и пробьют российскую оборону в той части. Не болею ни за кого, но думаю, что это произойдет, конечно, с огромными жертвами", - заявил президент Сербии.

По его словам, Украине это важно перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

"Они ожидают, что получат "открытый билет" для членства в НАТО, и они уверены, что большим наступлением и ударом по российским силам могут это сделать", - сказал Вучич.

Он полагает, что когда начнется новое украинское контрнаступление, косовский премьер Альбин Курти запустит новый конфликт с местным сербским населением.

Позавчера Владимир Зеленский тоже говорил, что Украина хочет показать результат на поле боя к саммиту НАТО.

А газета Washington Post писала о стратегических планах контрнаступления ВСУ. По данным издания, их украинские власти сообщили главе ЦРУ Уильямк Бернсу, который побывал в Киеве.