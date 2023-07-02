Отказ принять Украину в НАТО будет "самоубийством" для Европы, поскольку это заложит основы для новой войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Кулеба, пишет Politico.

"После окончания войны для Европы будет самоубийством не принять Украину в НАТО, потому что это будет означать, что вариант … войны останется открытым", - сказал министр.

"Единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом - это принять Украину в НАТО, потому что Россия не посмеет повторить этот опыт снова", - заявил Кулеба.

О том, какие дискуссии идут в НАТО по поводу принятия Украины и почему против выступают США - мы детально разбирались в отдельном материале.

Напомним, в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский поедет в Вильнюс, только если там будет оглашён результат по заявке Украины на вступление в НАТО.

Перед этим министр обороны Британии выступил за упрощение процедуры вступления в НАТО для Украины.

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.