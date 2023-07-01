Премьер Испании поддержал создание Совета Украина - НАТО и подписал общую декларацию с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес приняли общую декларацию, где затронули вопрос НАТО. Документ был подписан во время визита Санчеса в Киев.
Информация об этом опубликована на сайте президента Украины.
В декларации Мадрид поддержал создание Совета Украина - НАТО для расширения сотрудничества (сейчас действует формат ниже статусом - комиссия). Остальное - это повторение поддержки ранее принятых решений. В частности, об открытых дверях Альянса для Украины.
Однако в декларации ничего не говорится о согласии Испании на то, чего требует Украина: упрощения процедуры вступления в Альянс с отменой плана действий по членству и официальный ответ на заявку Киева по вступлению в НАТО.
В ответе военного блока, как ожидают на Банковой, должно содержаться приглашение вступить в Альянс, пусть и с открытой датой (к примеру, после завершения войны).
Но, как сообщали западные СМИ, в НАТО по этому поводу всё ещё идут дискуссии, и США предлагают вместо вступления в Альянс предложить Украине "гарантии безопасности" в форме дальнейших поставок оружия.
Ранее в Офисе президента заявили, что Зеленский поедет в Вильнюс, только если там будет оглашён результат по заявке Украины на вступление в НАТО.
Перед этим министр обороны Британии выступил за упрощение процедуры вступления в НАТО для Украины.