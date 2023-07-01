Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес приняли общую декларацию, где затронули вопрос НАТО. Документ был подписан во время визита Санчеса в Киев.

Информация об этом опубликована на сайте президента Украины.

В декларации Мадрид поддержал создание Совета Украина - НАТО для расширения сотрудничества (сейчас действует формат ниже статусом - комиссия). Остальное - это повторение поддержки ранее принятых решений. В частности, об открытых дверях Альянса для Украины.

Однако в декларации ничего не говорится о согласии Испании на то, чего требует Украина: упрощения процедуры вступления в Альянс с отменой плана действий по членству и официальный ответ на заявку Киева по вступлению в НАТО.

В ответе военного блока, как ожидают на Банковой, должно содержаться приглашение вступить в Альянс, пусть и с открытой датой (к примеру, после завершения войны).

Но, как сообщали западные СМИ, в НАТО по этому поводу всё ещё идут дискуссии, и США предлагают вместо вступления в Альянс предложить Украине "гарантии безопасности" в форме дальнейших поставок оружия.

Ранее в Офисе президента заявили, что Зеленский поедет в Вильнюс, только если там будет оглашён результат по заявке Украины на вступление в НАТО.

Перед этим министр обороны Британии выступил за упрощение процедуры вступления в НАТО для Украины.