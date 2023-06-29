НАТО следует упростить процедуру членства для Украины для ускорения вступления Киева в Альянс.

Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Reuters.

"Я думаю, что мы должны абсолютно точно рассмотреть возможность отказа от Плана действий по членству в НАТО для Украины", - сказал Уоллес.

Он добавил, что не может гарантировать соглашения по вступлению Украины без ПДЧ на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Напомним, на прошлой неделе о том же говорил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Во время Конференции по восстановлению Украины в Лондоне он заявил, что Великобритания намерена поддержать ускоренное вступление Украины в НАТО.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден ответил отказом на предложение облегчить Украине вступление в Альянс.

План действий по членству предусматривает длительный период, во время которого Украина выполняет предусмотренные НАТО условия для вступления.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе Украину не пригласят в Альянс.