Украина хочет показать результат на поле боя до саммита НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью иностранным СМИ, сообщает RTVE.

"До саммита мы должны показать результаты, но каждый метр стоит жизни", – сказал президент.

Во время разговора Зеленский также признал, что планы ВСУ начать контрнаступление против России замедлились в последние месяцы.

"Проливные дожди продолжаются очень долго, и это замедлило некоторые процессы", – сказал он.

"Этой осенью мы начали контрнаступление и нам нужен был результат. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия прибыла с опозданием. Мы остановились, потому что не могли двигаться дальше. Двигаться вперед означало терять людей, а у нас не было артиллерии", – добавил президент, призвав поставлять больше оружия Украине.

Ранее глава комитета начальников штабов США Марк Милли признал, что контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось. По его мнению, оно продолжится еще несколько недель и будет "очень кровавым".

А Белый дом объяснил замедление украинского наступления погодой и долгими месяцами, которые были у российских войск, чтобы подготовиться к обороне.