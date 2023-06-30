Белый дом объяснил замедление украинского наступления погодой и долгими месяцами, которые были у российских войск, чтобы подготовиться к обороне.

Такое заявление сделал на брифинге координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Погода была необязательно сговорчива, а у россиян было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали, они окопались, в некоторых местах - очень глубоко окопались", - сказал Кирби.

Между тем главком ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post сказал, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении украинских войск.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.