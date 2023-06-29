Россияне построили дамбу под Токмаком (Запорожское направление), из-за чего река Токмачка значительно расширилась к востоку от города и затопила ближайшие поля.

Об этом сообщает BellingCat, анализируя спутниковые снимки.

Центр журналистских расследований полагает, что россияне таким образом создали дополнительное водное препятствие для сдерживания ВСУ.

Дамба расположена в пределах российской оборонительной линии. Также ее могут использовать как мост.

В случае ее подрыва последствия будут не такими катастрофическими, как с каховской.

Ранее британская разведка сообщала, что взрыв мостов в Чонгаре увеличил время доставки боеприпасов для россиян.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.