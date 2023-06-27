Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует переименовать город Запорожье.

Об этом сказано в решении комиссии от 22 июня №230 "Об одобрении перечня сел, поселков, городов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, и рекомендации по приведению названий таких сел, поселков, городов в соответствие со стандартами государственного языка и обнародование их на официальном вебсайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка".

Название областного центра входит в перечень тех, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики". При этом комиссия не пояснила, в чем именно состоит "несоответствие" Запорожья.

Комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название. На это у местных властей есть шесть месяцев. Если они не сделают этого в указанный срок, название будет менять Верховная Рада по решению комиссии.

Народный депутат Максим Бужанский назвал маразмом предложение Нацкомиссии.

"Нам рассказывают, что Запорожье - это какой-то российский, имперский нарратив. Серьезно? Запорожье? Колыбель казачества? Сердце Украины? Легендарный город, легендарное слово? Смотрите: всё, что принимается под соусом псевдопатриотизма, под соусом спекуляций на патриотизме, под соусом пиара и показухи, всё бьет по нам, по украинцам", - сказал Бужанский.

Он напомнил, что речь идет о Запорожье, которое находится под регулярными ракетными обстрелами. В результате власти заставили думать не о безопасности людей, не о подготовке к зиме, а о том, как кому-то доказать, что Запорожье - правильное название, добавил Бужанский.

По поводу рекомендаций комиссии возмутились даже соратники Петра Порошенко из фракции "Евросолидарности".

"Бред. Такие предложения не имеют ничего общего с законом. Это некомпетентность на грани провокации", - написал в комментариях на Фейсбуке Владимир Вятрович.

А Владимир Арьев высказался в отдельном посте.

"Дурак, молитва и лоб – всегда заканчивается плохо", - сказано в его записи.

Он предложил все, что было до прихода Величайшего в 2019 году (то есть Владимира Зеленского) отнести к несоответствию нормам и колониализму.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об использовании в Украине исторического названия Грузии - Сакартвело.

А в Киевсовете предложили переименовать Россию в Московию.