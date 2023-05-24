В Одессе хотят переименовать площадь Льва Толстого.

Об этом сообщил сайт Одесского горсовета.

"Площадь Льва Толстого, который не связан с Одессой, предложено назвать в честь одного из основоположников еврейской литературы на языке идиш Менделя Мойхер-Сфроима (умер в Одессе в 1917 году).

Перед окончательным переименованием будут проведены консультации с филологами и еврейской общиной относительно корректной формулировки названия", - отметили в мэрии.

Напомним, в начале мая власти Одессы начали процесс переименования топонимов, названия которых связаны с Россией, СССР и Беларусью.

В частности, Одесский горсовет поддержал переименование двух районов города. Суворовский стал Пересыпским, а Малиновский - Хаджибейским. Решение было принято вопреки опросу одесситов.

Горожане проголосовали за смену названия только Малиновского района. А чтобы Суворовский район стал Пересыпским большинство голосовавших не хотели.

Ранее мы писали, что директор городского департамента культуры Иван Липтуга заявил, что памятник русскому писателю Льву Толстому перенесут с одноименной площади Одессы "в специально обустроенное музейное пространство под открытым небом".