Во вторник, 13 июня, в Харькове переименовали парк Горького. Теперь он называется Центральный парк культуры и отдыха.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Другие переименования:

улица Плехановская теперь носит имя лидера «Фрайкора» Георгия Тарасенко;

- улица Державинская — командира батальона «Волки Да Винчи» Дмитрия Коцюбайла;

- улица Броненосца «Потемкина» — комбата и нацгвардейца Олега Громадського;

- безымянный сквер на Конторской назван в честь боевого медика Владиславы Черных.

Ранее в Киеве переименовали три станции метро и изменили еще 23 названия.

Война в Украине идет 475-й день. Мы следим за новостями 13 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 12 июня. Основные бои разворачиваются на юго-западной границе Донецкой области - под Великой Новоселкой. Оттуда вчера пришли первые официальные известия о трех освобожденных ВСУ населенных пунктах - Благодатном, Нескучном и Макаровке. Также стало известно, что на том же участке ВСУ освободили Сторожевое.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.