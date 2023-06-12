Завтра, 13 июня, на заседании Харьковского горсовета известный парк им. Горького переименуют в парк "Центральный".

Об этом сообщают источники "Страны" в мэрии Харькова.

Кроме этого, планируют переименовать также целый перечень улиц города.

"Улицу Плехановскую назовут в честь Героя Украины Георгия Тарасенко (погиб 25 марта 2022 г. во время боев за освобождение Малой Рогани под Харьковом), ул. Державинскую - в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (позывной - "Да Винчи", погиб 7 марта 2023 в Бахмуте), а ул. Броненосца "Потемкин" - в честь военного Олега Громадского (погиб 24 февраля 2022 года)", - говорит источник.

Кроме улиц и парка, переименуют также сквер "Дружба".

"Было решено назвать в честь защитницы Владиславы Черных безымянный сквер по ул. Конторской напротив дома №5. Также сквер "Дружба" на пересечении ул. Мефодиевской и пр. Героев Харькова планируют переименовать в Сквер тепловиков, героически проявивших себя во время войны", - сообщил источник.

Помимо этого, в Харькове планируют установить две мемориальные доски спасателям.

"По ул. Шевченко, 8 - бывшему начальнику управления пожарной охраны управления внутренних дел Харьковского облисполкома с 1978 по 1990 гг., участвовавшему в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, Владимиру Палюху, а на ул. Спортивной, 1 - пожарному-спасателю Александру Подольскому, трагически погибшему 17 марта 2022 г. во время ликвидации пожара на рынке "Барабашова"", - рассказал источник.

Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал украинизировать станцию метро "Пушкинская" в Харькове.

А в мае в Изюме Харьковской области завершили переименование улиц и площадей города.