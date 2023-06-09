В Харькове готовят новые переименования улиц и скверов. В частности, планируется переименовать три улицы.

Об этом пишет пресс-служба городского совета в своем Telegram-канале.

Сообщается, что комиссия по топонимике поддержала такие изменения названий:

улица Плехановская – улица Героя Украины Георгия Тарасенко (погиб в марте 2022 года, защищая Харьков);

улица Державинская – улица Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (известного по позывному "Да Винчи"),

улица Броненосца "Потемкин" – улица нацгвардейца Олега Громадского (погиб 24 февраля 2022 года в Пятихатках Харьковской области);

сквер "Дружба" – сквер Тепловиков.

Также по результатам общественного обсуждения было решено назвать в честь защитницы Владиславы Черных безымянный сквер по ул. Конторской, напротив дома №5. По ул. Лермонтовской уже установили мемориальную доску в память об этой военнослужащей, погибшей 28 декабря 2022 года во время выполнения боевого задания в Славянске.

Теперь окончательное решение о переименованиях должен принять горсовет.

Напомним, накануне уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал украинизировать станцию метро "Пушкинская" в Харькове.

А недавно в Изюме Харьковской области завершили переименование улиц и площадей города. Во время процесса дерусификации увековечили память погибших изюмчан.