В Изюме Харьковской области завершили переименование улиц и площадей города.

Об этом сообщил заместитель начальника местной военной администрации Владимир Мацокин в Фейбсуке.

"Остаются только переулки, въезды и топонимы старостинских округов. Прощаемся с космонавтом Гагариным, Добролюбовым, Пржевальским, Пятницким, Толбухиным", - написал Мацокин.

По его словам, во время процесса дерусификации увековечили память погибших изюмчан.

Кроме того, в Изюме теперь есть улицы и площади, названные в честь Квитки-Основяненко, князя Киевского Святослава, украинских спасателей и бойца Александра Мациевского, который перед расстрелом произнес "Слава Украине!".

Переименования в Изюме идут давно. Так, в декабре получили другие названия 22 улицы: Пушкинскую назвали в честь Бандеры, а Суворова - в честь Петлюры.

А на днях власти Одессы начали процесс переименования топонимов, названия которых связаны с Россией, СССР и Беларусью. Депутаты на сессии поддержали переименование семи улиц, а также назвали аллеи парка Победы в честь подразделений Вооруженных сил Украины.