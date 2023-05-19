Глава Комитета будущего в Сейме Литвы Раймундас Лопата инициировал дискуссию о возможном переименовании России в "Московию".

Об этом сообщает издание Verslo Zinios.

"Мы называем Россию Россией, потому что так Россия в первую очередь называет себя. Глядя с исторической точки зрения Великого княжества Литовского, мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада, чем закрепившийся в сознании великорусский нарратив. Соответственно, будем уточнять, как правильнее будет назвать страну, которую мы традиционно называем Россией: то ли Россия, то ли Московия, то ли как-то еще", - заявил Лопата.

Ранее, Владимир Зеленский поручил украинскому правительству "тщательно проработать" вопрос переименования России в "Московию".

Также этот вопрос поднимали в Киевсовете и Львовском облсовете, где еще в декабре 2021 года депутаты со второй попытки проголосовали за переименование РФ в Московию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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