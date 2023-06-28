Уполномоченный по вопросам государственного языка Тарас Креминь призвал отменить рекомендации языковой Нацкомиссии относительно переименования украинских населенных пунктов, в частности, Запорожья.

"Перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, соответствующих стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Победа, Звездное, Мирное, Майское, Маяк, Молодежное, Объединенное и т.д.

В большинстве рекомендаций не предлагается правильный вариант названия, а содержится странная формулировка "обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке", что не соответствует требованиям Закона", - говорит Кремень в своем обращении к министру образования Оксену Лисовому.

Ранее предложениями Нацкомиссии о переименовании Запорожья возмутились даже соратники Порошенко из фракции Евросолидарности. А нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал эту идею маразмом.

Напомним, осенью в Запорожье улицу Лермонтова переименовали в честь погибшего на фронте депутата городского совета Вячеслава Зайцева.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года в Одесской области переименовали поселок Суворово в Бессарабское.