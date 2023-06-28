Автомобильные мосты в Чонгаре, которые получили повреждения в результате удара Вооруженных сил Украины утром 22 июня, служили одним из двух основных путей сообщения между Крымом и оккупированной Херсонской областью.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

По данным разведки Британии, повреждение мостов привело к увеличению времени доставки жизненно важных российских материально-технических конвоев на фронт по альтернативным маршрутам на 50%.

Маршрут через мосты в Чонгаре являлся самым прямым путем от российского крымского логистического узла в Джанкое и Запорожский сектор, где Россия сейчас отражает крупное украинское наступление. Временное закрытие этого маршрута заставило российские конвои тратить как минимум на 50% больше времени, чтобы достичь фронта через альтернативные пути, говорится в сообщении в Twitter.

Согласно отчетам, российские власти практически немедленно построили замену понтонного моста в течение 24 часов после нападения.

"Есть все основания полагать, что эти переправы ограничены исключительно военным использованием. Быстрота, с которой был установлен альтернативный переход, свидетельствует о том, насколько этот маршрут является жизненно важным для российских военных усилий в оккупированной Украине", - говорится в сообщении.

По данным депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, россияне гонят военную технику по понтонной переправе в обход Чонгарского моста.

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