Россияне везут много техники по понтонной переправе возле Чонгарского моста.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в своём Фейсбуке.

По его словам, войска РФ наладили понтонную переправу у повреждённого Чонгарского моста, соединяющего Крым с Херсонской областью.

"Херсонщина. Оккупанты наладили понтонную переправу у повреждённого Чонгарского моста. Работает она исключительно для военных нужд. Техники едет много", - пишет Хлань.

Напомним, в сети появились спутниковые снимки, позволяющие увидеть понтонную переправу рядом с поврежденным мостом на Чонгаре, установленную россиянами.

Ранее "Страна" сообщала об ударе по мостам на Крым и как это повлияет на дальнейшее развитие событий.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные выгоды после выступления Пригожина.