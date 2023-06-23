Россияне уже установили понтонную переправу рядом с частично разрушенным Чонгарским мостом на Крым, по которому накануне был прилет.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные проектом "Радио Свобода", сообщают "Схемы".

Также на фото можно увидеть следы от обстрелов – на Чонгарском мосту и рядом с мостом через перешеек.

Дорога через Чонгар использовалась россиянами для снабжения группировки на юге Украины топливом, боеприпасами и личным составом и считалась удобной. После удара российские военные Telegram-каналы сообщали, что через этот путь шло около 70% всего военного и гражданского трафика.

После повреждения моста сообщение с Крымом осуществлялось по резервному маршруту через Армянск.

Между тем назначенный РФ "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем предполагалось ранее. По его словам, движение по мосту между Херсонской областью и Крымом не откроют в течение 15-20 дней.

Напомним, по данным российских пабликов, удар на Чонгаре пришелся по двум мостам - через Чонгарский пролив (там, где автомобильный КПВВ) и мосту через озеро Сиваш.

В ГУР прокомментировали удары по Чонгару и заявили, что "планомерная работа будет продолжена".

Ранее мы разбирались, как повлияют на ситуацию на фронте удары по мостам на Чонгаре. Главным результатом стало временное нарушение прямого сообщения Крыма с Мелитополем. Это одна из составных частей сухопутного коридора на полуостров.