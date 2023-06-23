Поврежденный при обстреле Чонгарский мост. Фото: Telegram

Россияне уже установили понтонную переправу рядом с частично разрушенным Чонгарским мостом на Крым, по которому накануне был прилет.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные проектом "Радио Свобода", сообщают "Схемы".

Также на фото можно увидеть следы от обстрелов – на Чонгарском мосту и рядом с мостом через перешеек.

Дорога через Чонгар использовалась россиянами для снабжения группировки на юге Украины топливом, боеприпасами и личным составом и считалась удобной. После удара российские военные Telegram-каналы сообщали, что через этот путь шло около 70% всего военного и гражданского трафика.

После повреждения моста сообщение с Крымом осуществлялось по резервному маршруту через Армянск.

Россия установила понтонную переправу рядом с Чонгарским мостом

Между тем назначенный РФ "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем предполагалось ранее. По его словам, движение по мосту между Херсонской областью и Крымом не откроют в течение 15-20 дней.

Напомним, по данным российских пабликов, удар на Чонгаре пришелся по двум мостам - через Чонгарский пролив (там, где автомобильный КПВВ) и мосту через озеро Сиваш.

В ГУР прокомментировали удары по Чонгару и заявили, что "планомерная работа будет продолжена".

Ранее мы разбирались, как повлияют на ситуацию на фронте удары по мостам на Чонгаре. Главным результатом стало временное нарушение прямого сообщения Крыма с Мелитополем. Это одна из составных частей сухопутного коридора на полуостров. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться