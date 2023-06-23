Вспышка взрыва и клуб черного дыма. Появилось видео момента удара по мосту на Чонгаре
В Сети появилось видео момента прилета по мосту на Чонгаре.
Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.
На видео можно заметить вспышку взрыва и клуб черного дыма после удара.
Напомним, по данным российских пабликов, удар на Чонгаре пришелся по двум мостам - через Чонгарский пролив (там, где автомобильный КПВВ) и мосту через озеро Сиваш.
В ГУР прокомментировали удары по Чонгару и заявили, что "планомерная работа будет продолжена".
Ранее мы разбирались, как повлияют на ситуацию на фронте удары по мостам на Чонгаре. Главным результатом стало временное нарушение прямого сообщения Крыма с Мелитополем. Это одна из составных частей сухопутного коридора на полуостров.
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