По данным российских пабликов, удар на Чонгаре пришелся по двум мостам - через Чонгарский пролив (там, где автомобильный КПВВ) и мосту через озеро Сиваш.

Также назначенные Россией "власти Херсонской области" показали видео с одного из поврежденных мостов. На нем видна пробоина в дорожном покрытии.

Напомним, что 22 июня в оккупированном Крыму сообщили об ударе по автомобильному мосту в Чонгаре, после чего движение пустили чрез Армянск.

Также мы писали о том, что ранее в Крыму заявляли о повреждении на железной дороге под Феодосией из-за чего было приостановлено движение.

Война в Украине идет 484-й день. Мы следим за новостями 22 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.