Итак, случился очередной прецедент этой войны - удар по двум мостам, соединяющим Крым и материк на Чонгаре.

Судя по опубликованным кадрам, это был ракетный прилет. Такой дальностью (а расстояние там до линии фронта около 120 километров) из публично заявленных обладает переданная Украине британская ракета Storm Shadow.

Что это означает для военной логистики РФ и в целом ситуации на фронте?

Главный результат - временно нарушено прямое сообщения Крыма с Мелитополем. Это одна из составных частей сухопутного коридора на полуостров.

Теперь для выхода на трассу Симферополь - Мелитополь из Джанкоя придется делать крюк через Армянск и Чаплинку протяженностью 231 километр. Напрямую было 77, то есть в три раза ближе.

Когда восстановят мосты - вопрос. Кроме того, неясно, смогут ли их эксплуатировать, поскольку можно ожидать новых ударов. Вероятно, теперь россияне будут усиливать ПВО в этом районе и попытаются заново запустить движение через Чонгар ("власти" уже заявили, что на это уйдет несколько дней). А украинские силы попытаются снова эти мосты атаковать.

Еще вопрос - что будет с альтернативным путем через Армянск.

Одна из "ниток" данного пути - на Чаплинку - в районе Армянска пересекает Северо-Крымский канал, ширина которого примерно такая же, как и на Чонгаре - около ста метров. Далее в районе Перекопа эта дорога идет через Перекопский канал. Но он существенно уже - около 10 метров.

Вторая "нитка" из Армянска - в сторону Каланчака Херсонской области - тоже пересекает несколько узких водных каналов, но в целом далеко не таких широких, как Чонгар или Северо-Крымский. И попасть по ним, следовательно, будет гораздо сложнее (и восстановить проще и быстрее).

Поэтому в целом через Армянск путь на материк пока выглядит менее уязвимой и заблокировать тут сообщение будет сложно.

Теперь о военных последствиях. Уже стали проводить параллели с прошлогодними ударами по мостам через Днепр, которые нанесли серьёзный ущерб снабжению правобережной группировки войск РФ и в конечном итоге вынудили россиян уйти из Херсона.

Однако в случае с мостами в Крым ситуация отличается.

Во-первых, Запорожско-Мелитопольский и Южно-Донецкий фронты россиян не слишком пострадают - их снабжение преимущественно идет через Мариуполь по суше, а также через порт Бердянска.

Во-вторых, через Крым идет в значительной степени снабжение группировки российских войск на левом берегу Днепра. Но идет оно через Армянск, а не через Чонгар. И, как мы уже показали выше, заблокировать его полностью дистанционными ударами будет

сложнее, чем Чонгар. Тем более что ракет "Шторм" меньше, чем "Хаймарсов", и применять их столь же массированно, как при ударах по мостам через Днепр в прошлом году, не получится.

Впрочем, если это будет увязано с какими-то действиями ВСУ на линии фронта, то разово может быть нанесен мощный удар, чтобы на время полностью вывести из строя российскую логистику с Крымом.

Например, если Украина пойдет в наступление через Днепр в Херсонской области либо через пересыхающее Каховское водохранилище, о чем уже пишут, как о вероятности, западные СМИ.

Однако полностью это снабжение группировки войск РФ на левом берегу Днепра не прервет - останется дорога вдоль Азовского моря через Мелитополь. Кроме того, как писалось выше, восстановить движение через Армянск будет проще и быстрее, чем через Чонгар даже в случае поражения всех мостов и дорог.

При этом, безусловно, силен информационный эффект от ударов по мостам (тем более что в РФ, в отличие от Украины, по-прежнему нет запрета на публикацию последствий прилетов). Примечательно также, что как раз вчера, впервые после довольно длительного перерыва, Пригожин сделал жестко-"зрадные" заявления по поводу очень тяжелой для РФ, по его мнению, ситуации на фронте. Что имело духоподъемный эффект для Украины и совсем обратный для РФ.