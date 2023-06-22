В украинской разведке прокомментировали атаку по мостам на Крым в районе Чонгара.

С соответствующим заявлением выступил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Если звезды зажигают, значит это для чего-то нужно. Анализировать с точки зрения военной потребности вещи, которые происходят на оккупированной территории, я думаю, мы будем после того, как эти территории будут освобождены. Сейчас идет работа, и она будет продолжена, это планомерная работа. Продолжение следует", - сказал Юсов.

Напомним, по данным российских пабликов, удар на Чонгаре пришелся по двум мостам - через Чонгарский пролив (там, где автомобильный КПВВ) и мосту через озеро Сиваш.

Накануне в Крыму заявили о повреждении железной дороги и остановке движения поездов в районе Феодосии.

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Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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