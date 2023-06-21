ВСУ могут начать наступление через пересохшее Каховское водохранилище, совершив удар там, где РФ к нему не готова.

Такое мнение высказал военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

"Украинский фронт неожиданно стал на 200 км длиннее. Пересыхание Каховского водохранилища привело к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины. Как для российской оккупационной армии, так и для украинских защитников появились новые возможности, но также и новые опасности", - говорит эксперт.

Ширина водохранилища составляет от 7 до 30 км. По оценке Рёпке, солдаты и, возможно, гусеничная техника уже сейчас могут пройти по высохшему дну.

"Теперь появилась возможность, что Украина будет наступать не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля в течение нескольких месяцев, но также и в совсем другом месте", - уверен Рёпке.

Однако отмечает, что в наступление там может пойти и РФ.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ имели "частичный успех" в наступлении на Запорожском направлении за минувшие сутки. Продолжаются наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

А в Минобороне рассказали, что ВСУ наступают на юге "постепенно и небольшими шагами", "выгрызая каждый метр у врага".