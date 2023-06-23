Населенные пункты на берегу Чёрного и Азовского морей, города Скадовск и Геническ в оккупированной части Херсонской области, подвергаются сильным обстрелам.

Об этом заявляют назначенные РФ "власти" оккупированного региона.

Они утверждают, что по Скадовску ударили четыре ракеты Storm Shadow. Российские "власти региона" заявляют, что удар "наносился по жилым кварталам Скадовска".

В Геническе, который находится в глубоком тылу российских войск на левобережье Херсонской области, зафиксировали мощные взрывы от прилётов. Назначенные РФ "власти" Херсонской области утверждают, что в городе в результате обстрела погибли два мирных жителя и разрушен частный дом.

Местные жители публикуют кадры поднимающихся столбов дыма после попаданий.

Украинские же соцсети пишут, что удары были нанесены по позициям Росгвардии на территории бывшего винзавода в Геническе и по боевикам чеченского подразделения "Ахмат" в районе Генической Горки.

Вместе с тем российские военкоры отмечают, что интенсивность украинских ударов по левобережью Днепра сильно возросла, и предполагают, что ВСУ готовят форсирование реки.

Перед этим российские соцсети писали, что ВСУ нанесли удар по двум мостам в Чонгаре.

Также "Страна" сообщала, что в Белгородской области заявили об обстреле города Валуйки.

Ранее "глава" Херсонской области Сальдо сообщал, что украинская армия пыталась попасть в него десятью дальнобойными ракетами.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.