По дну обмелевшего Каховского водохранилища уже может проехать военная техника, заявляют российские военные.

"Есть части с илом, есть части с каменистой поверхностью, по которым также может пройти техника и не увязнуть", - говорит солдат российских войск.

В войсках РФ утверждают, что ВСУ уже перебрасывают свои силы в район станции Плавни, что на восточном берегу водохранилища, к северу от Каменского Запорожской области.

Между тем на спутниковых снимках наглядно виден масштаб обмеления Каховского водохранилища.

О том, что водохранилище может стать еще одним направлением наступления ВСУ, ранее говорил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке. Но он отмечал, что может произойти и обратное и в наступление там пойдет РФ.

Ранее "Страна" анализировала такую перспективу детальнее.

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Также мы подводили итоги дня 21 июня. ВСУ продолжают сообщать о частичном успехе на Запорожском направлении. Продолжает поступать информация об обострении ситуации в районе Кременной. По данным украинского Генштаба, там идут тяжелые бои.

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