Мэр оккупированных Олешек Евгений Рыщук в комментарии "Стране" рассказал, что происходит в городе, который больше всего пострадал после катастрофы на Каховской ГЭС.

По его словам, вода в городе все еще есть (по состоянию на 7 июня город был затоплен на 90%).

"В основной массе вода ушла, но на нижних улицах возле реки еще по колено воды есть. Как я могу охарактеризовать ситуацию, которая сейчас происходит? Ушла большая вода, пришла большая беда. Ситуация плачевная и патовая. На улицах стоит ужасное зловоние. Все гниет: деревья, есть погибшие животные, немало рыбы вынесло. Возле города у нас были очистительные сооружения - поля-отстойники, где десятки лет собирались нечистоты. Все это затопило и унесло течением. Кроме того, очень сильно пострадал частный сектор. Есть дома, от которых остались только крыши, а где выстоял дом - внутри попадали стены. Эти дома непригодны для жизни", - говорит мэр Олешек.

В соцсетях публикуют фото погибших животных на улицах затопленных Олешек

Рыщук также рассказал, что в городе есть погибшие.

"Понимаю, что погибшие будут и их будет немало. Есть нюанс, что погибшие, у которых нет родственников и никто не задает вопросы, где они, - их вывозят. Никто не знает, где они, их могут закопать в одну могилу. А те, у кого есть родственники, - им не дают справку, что человек утонул. Они выдают справки, мол, у человека была сердечная недостаточность. Также у меня есть информация, что россияне начали проводить вакцинацию своим военным от брюшного тифа, гепатита и дизентерии, а населению предлагают только от гепатита и дизентерии", - сказал мэр Олешек.

Фото: Facebook

Рыщук отметил, что в городе проблемы с питьевой водой.

"Люди обращаются в больницы с отравлениями. К сожалению, кипятить воду негде, потому что нет электричества, оно появляется на каких-то улицах, но у большинства электричества нет. У нас было очень много скважин и почти не было центральных водопроводов. Почти у каждого во дворе была скважина, а когда вода поднялась, все смешалось с нечистотами. Плюс температура выше 30 градусов, а это максимально благоприятная среда для возбудителей", - отметил он.

По состоянию на 8 июня в Олешках от затопления погибли девять человек, но тогда говорили. что жертв может быть больше.

Как писала "Страна", в оккупированных Олешках под водой оказался уникальный дом-музей Полины Райко.