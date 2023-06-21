Днепр в районе Запорожской АЭС сильно обмелел по сравнению с тем, что было до подрыва Каховской ГЭС. Но резервуары для охлаждения реакторов по-прежнему заполнены.

Это можно увидеть на спутниковых снимках, доступ к которым предоставляет просмотрщик EO Browser.

Ранее с помощью спутниковых снимков было наглядно продемонстрировано обмеление Каховского водохранилища, расположенного в районе ЗАЭС.

Напомним, что с 9 июня Украина остановила работу последнего энергоблока Запорожской АЭС. Данное распоряжение было выдано в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности, а именно требований к системам аварийного охлаждения ядерного топлива и отвода тепла к конечному поглотителю.

После подрыва дамбы Каховской ГЭС, "Страна" публиковала анализ ситуации, сложилась на Запорожской АЭС, где оценивалось, есть ли риски аварии. Быстрое падение уровня воды в Каховском водохранилище давало повод для опасений, что в какой-то момент забор воды в охлаждающие резервуары Запорожской станет невозможен.