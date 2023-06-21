В Кривом Роге начали укладку нового водопровода после подрыва Каховской ГЭС
В Кривом Роге начата укладка водопровода, который обеспечит город водой из нового источника, поскольку две трети Криворожской агломерации остались без воды из-за подрыва каховской дамбы.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Началась укладка первой трубы на главном проекте - Ингулец-Южное. Все работают", - написал он.
По его словам, начало заложено, стартовала спайка, но для полной реализации проекта нужно 100 км трубы.
Он также опубликовал видео, на котором виден ход работ.
Как писала "Страна", 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего Каховское водохранилище, питавшее часть Днепропетровской области, начало стремительно мелеть. Александр Вилкул сообщил, что 70% горожан могут в ближайшее время столкнуться с проблемами с водой, поскольку в Южное водохранилище перестала попадать каховская вода. Большая часть города потребляет воду именно из Южного водохранилища и только 30% – из Карачуновского. Поэтому Вилкул призвал горожан максимально экономить воду.
По его оценкам, воды в Южном водохранилище хватит максимум на полтора месяца. За это время власти рассчитывают наработать решение для дальнейшего обеспечения Кривого Рога водой.
Также мы писали, что в Кривом Роге отрезают от водоснабжения автомойки, продолжающие работать на фоне дефицита воды.