В Кривом Роге начата укладка водопровода, который обеспечит город водой из нового источника, поскольку две трети Криворожской агломерации остались без воды из-за подрыва каховской дамбы.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Началась укладка первой трубы на главном проекте - Ингулец-Южное. Все работают", - написал он.

По его словам, начало заложено, стартовала спайка, но для полной реализации проекта нужно 100 км трубы.

Он также опубликовал видео, на котором виден ход работ.

Как писала "Страна", 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего Каховское водохранилище, питавшее часть Днепропетровской области, начало стремительно мелеть. Александр Вилкул сообщил, что 70% горожан могут в ближайшее время столкнуться с проблемами с водой, поскольку в Южное водохранилище перестала попадать каховская вода. Большая часть города потребляет воду именно из Южного водохранилища и только 30% – из Карачуновского. Поэтому Вилкул призвал горожан максимально экономить воду.

По его оценкам, воды в Южном водохранилище хватит максимум на полтора месяца. За это время власти рассчитывают наработать решение для дальнейшего обеспечения Кривого Рога водой.

Также мы писали, что в Кривом Роге отрезают от водоснабжения автомойки, продолжающие работать на фоне дефицита воды.