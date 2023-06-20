В Кривом Роге начали отрезать от водоснабжения автомойки, которые продолжали использовать воду в условиях тотальной экономии, введенной в городе из-за прорыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает глава Криворожской ГВА Александр Вилкул.

"Не все понимают предупреждение о том, что воды осталось мало, ни с первого, ни со второго раза, даже срывают пломбы. Для некоторых прибыль оказалась более важной. Делаем так, чтобы им было понятнее. Вчера водоканал отрезал от воды четыре автомойки в Покровском и Саксаганском районах. Будут еще те, кто не понимает – тоже будут отрезать", - написал Вилкул.

Он призывает граждан сообщать в мэрию о работающих автомойках.

Ранее Вилкул сообщил, что две трети Криворожской агломерации остались без воды из-за подрыва каховской дамбы, запасов воды осталось на чуть более месяца.

Напомним, глава ГВА предупреждал, что часть Кривого Рога может временно остаться вообще без водопроводной воды. Экономия воды в ближайшие месяцы будет только увеличиваться.

Также мы писали, что после подрыва Каховской ГЭС для подачи воды в пострадавшие населенные пункты построят водопроводы. Они будут пропускать около 300 тыс. куб. м воды в сутки, общая протяженность составит 87 километров.