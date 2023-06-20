В Херсонской области продолжается постепенное снижение уровня воды. Фото: ГСЧС

На утро 20 июня в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС подтопленными остаются 4 населенных пункта на правом берегу Днепра, на временно оккупированной территории - 17 населенных пунктов.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

"К утру 20 июня продолжается постепенное снижение уровня воды, сейчас ее показатель составляет 0,31 м (с начала суток уровень снизился на 8 см)", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки спасатели ГСЧС откачали более 24 тыс. тонн воды. С начала работ – более 156 тыс. тонн из 572 домов и подвалов. Подвезено более 47 тонн воды для граждан, а с начала работ 489 тонн воды и 36 597 кг продуктов питания и первой необходимости.

Напомним, в Николаевской области полностью ушла вода и не осталось подтопленных домов.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что от последствий разрушения Каховской ГЭС погибли уже 17 человек. 3 из них утонули, еще четыре получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Кроме того, 31 человек считается пропавшим без вести.

Ранее мы писали, что МВД опубликовало памятку для жителей, которые возвращаются домой после затопления.

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