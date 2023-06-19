В Николаевской области полностью ушла вода и не осталось подтопленных домов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Из 375 домов, которые подверглись подтоплению, все 375 уже не подтоплены. ГСЧС работает по откачке, там дополнительные помпы, то есть у нас ситуация стабильная. Более того, мосты, которые ушли под воду, которые строит Конотопский полк путевосстановительный и с помощью UNITED24, - они выстояли. По ним уже открыт проезд", - рассказал Ким.

Глава ОВА прокомментировал и информацию о выявлении холеровидного вибриона в водоемах области.

"Да, действительно, мы высеваем каждый день, делаем анализы, высеваем некоторые кишечные палочки, однако нужно отметить, что это в том числе и сезонная история. В прошлом году примерно такие же показатели были плюс-минус без затопления. То есть ситуация тяжелая, но на это накладывается также сезонность", - объяснил Ким.

Он считает, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

"Вода отступила, у нас там 50 см осталось по Снигиревке, но это уже ниже критичной точки. Можно сказать, что Николаевская область уже не подтоплена совсем", - заключил Ким.

Напомним, в Николаевской области в воде обнаружили холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холеры.

Также мы писали, что с сегодняшнего дня в Херсонской, Николаевской и Одесских областях запрещено купаться и ловить рыбу.