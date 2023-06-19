Последствия затопления. Фото - facebook.com/mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел Украины предупредило об угрозах, с которыми можно столкнуться, находясь на территориях, которые подверглись затоплению после разлива Днепра из-за подрыва дамбы Каховкой ГЭС.

МВД публикует памятку дли жителей юга, которые возвращаются в свои дома после затопления.

  • Убедитесь, что зданию не грозит обрушение, отсутствуют опасные обломки и битое стекло.
  • Не пользуйтесь электричеством, пока помещения полностью не просохнут.
  • Дезинфицируйте все имущество, которое было затоплено.
  • Запрещено находиться и купаться в местах массового отдыха.

 

Скриншот из фейсбука МВД Украины

Напомним, что городские власти ранее открыли местным жителям доступ в пострадавший от воды микрорайон Остров города Херсона. В тоже время районы Нефтевань и Гидропарк остаются закрытыми.

Напомним, что в Херсонской, Николаевской и Одесских областях запрещено купаться и ловить рыбу.

Это случилось после того, как на затопленных территориях были зафиксированы единичные случаи инфекционных заболеваний.

Также стало известно, что в Николаевской области обнаружили холеровидный вибрион в воде.

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