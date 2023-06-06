Во вторник, 6 июня, в Кривом Роге начались проблемы с водоснабжением.

Об этом сообщает глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Криворожцы прекратите панику. Я же написал – вода будет. Забор воды за последние пять часов увеличился в два раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает", - заявляет он.

Проблемы с водой в городе начались из-за снижения уровня воды в части Днепра выше по течению от Каховской ГЭС.

Напомним, что 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате подрыва российскими войсками. Сообщается, что разрушена только верхняя часть Каховской ГЭС, а подводная плотина уцелела. В Херсонской области сообщили об эвакуации жителей из районов возле Каховского водохранилища, в Херсон вода начала прибывать в отдельных районах. В зоне подтопления живут около 16 тысяч человек.

Сегодня в "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Также снижение уровня воды в Днепре, которое началось в Запорожской области, может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС.