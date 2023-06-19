В РФ сообщили о ночном обстреле города Валуек в Белгородской области.

Телеграм-каналы публикуют фото и видео. По данным местных властей, ранены семь человек.

Еще фото из Валуек Белгородской области.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Кадыров сообщил о переброске чеченских подразделений в Белгородскую область России.

Также мы писали, что в РФ писали о боях в районе Новой Таволжанки в Белгородской области.

Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

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Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

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