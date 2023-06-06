Власти Белгородской области опровергли сообщения о действии нескольких вооруженных "украинских диверсионных групп" на территории региона.

Губернатор Белгородской области Гладков также заявил, что Россия полностью контролирует регион, в том числе Новую Таволжанку.

"В Белгородской области противника нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет", - заявил Гладков.

Напомним, вчера воюющий на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" заявил, что он контролирует село Новая Таволжанка в Белгородской области. Сегодня РДК снова выложил видео, как заявляется, из Новой Таволжанки. Но по нему нельзя определить когда именно оно было снято.

Вчера легион "Свобода России" предложил Пригожину обмен пленными, но Пригожин ответил отказом на это предложение. По его словам, никого из россиян в обмен на россиян они отдавать не готовы. При этом куратор ЧВК "Вагнер" дал понять, что попытается забрать пленных без обмена.

Накануне днем "Русский добровольческий корпус" опубликовал видео, как утверждалось, из поселка Новая Таволжанка. На нем командир "РДК" Денис Капустин заявил о взятии в плен двух российских военных.