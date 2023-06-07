7 июня российские телеграм-каналы пишут о боях на территории Новой Таволжанки в Белгородской области РФ.

По данным пабликов, наземные боестолкновения идут за южную, приближенную к границе, часть поселка.

Власти Белгородской области и минобороны РФ пока этого не комментировали. Вчера губернатор Гладков заявлял, что населенный пункт находится под контролем России.

Также вчера "Русский добровольческий корпус" выложил очередное видео предположительно из Новой Таволжанки, но, когда оно было снято - неизвестно.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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