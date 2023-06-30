Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении украинских войск.

Об этом Залужный сказал в интервью The Washington Post.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главком ВСУ.

"Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - добавил Залужный.

По его словам, чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, украинцам нужно больше каждого вида оружия и истребители F-16. Он отметил, что западные страны без превосходства в воздухе такие операции даже не начали бы.

По его словам, превосходство РФ в артиллерии иногда достигает десятикратного размера.

Также Залужный также упрекнул западных союзников, что те толкают его в наступление без авиации.

Он указал на доктрину НАТО, которая аналогична российской, и подразумевает превосходство в воздухе для начала наземных операций глубокого проникновения.

"А Украина, переходя к наступательным операциям, какой доктрины должна придерживаться? НАТО? Российской Федерации? Или это не наше дело?".

Также он отметил, что у западных границ Украины сейчас дежурит вдвое больше самолетов, чем российских, опустошающих Украину.

"Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда? Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами", - говорит Залужный.

Напомним, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины находится на своих ранних сроках.

А спикер Совбеза США Джон Кирби говорил, что войска РФ выстроили на оккупированной территории несколько линий обороны, поскольку знали, что ВСУ будут наступать. То, что украинцы столкнулись с хорошо подготовленной обороной россиян, немного замедлило наступление.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр говорила, что ВСУ наступают на юге "постепенно и небольшими шагами", "выгрызая каждый метр у врага", а главный удар еще впереди.