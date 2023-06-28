Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины находится на своих ранних сроках.

Его слова приводит пресс-служба Госдепа США.

"Контрнаступление находится в зачаточном состоянии, и вы слышали, как вчера министр обороны Украины сказал, кажется, что они еще не направили основную часть своих сил на это наступление. И нет никаких сомнений в том, что это непросто, потому что у россияна были месяцы, месяцы и месяцы, чтобы возвести оборону. Но мы только вчера объявили о дополнительной помощи Украине", - сказал чиновник.

Блинкен добавил, что у ВСУ есть все, что нужно для успеха.

"В той мере, в какой Москва отвлекается на собственные внутренние разногласия, это может помочь. В той мере, в какой силы "Вагнера" больше не находятся на передовой, это могло бы помочь, потому что они были эффективны. Они просто буквально бросают людей в мясорубку собственного изготовления Путина, но это возымело эффект. Так что я думаю, что здесь есть некоторая возможность для Украины", - заявил он.

По его словам, если ВСУ и воспользуются удалением ЧВК "Вагнер" с поля битвы в Украине, "это будет происходить не в ближайшие дни, а в ближайшие недели и месяцы".

Мы приводили слова Алексея Резникова о том, что главный удар ВСУ в ходе летнего контрнаступления еще впереди.

Вчера спикер Совбеза США Джон Кирби заявил, что войска РФ выстроили на оккупированной территории несколько линий обороны, поскольку знали, что ВСУ будут наступать. То, что украинцы столкнулись с хорошо подготовленной обороной россиян, немного замедлило наступление.