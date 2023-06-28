Главный удар ВСУ в ходе летнего контрнаступления еще впереди, заявил министр обороны Алексей Резников в комментарии The Financial Times.

Он назвал "предварительными" текущие достижения украинской армии.

"Когда это произойдет, вы все это увидите. Все все увидят", - сказал Резников, комментируя сообщения западных СМИ о "медленном" продвижении ВСУ по хорошо укрепленным российским позициям.

Он заявил, что основные резервы украинских войск, в том числе большинство бригад, обученных на Западе и оснащенных современной техникой, еще не задействованы. Но "чуда" призвал не ждать.

При этом ситуацию в РФ он считает слишком непредсказуемой, чтобы делать ставку на падение власти Путина в результате внутренних конфликтов.

"Как только станет жарко, мы увидим, насколько они устойчивы", - сказал он, указывая на будущие контрнаступательные операции.

Однако он считает, что мятеж Пригожина показал западным партнерам "близость победы Украины". Поэтому он надеется, что субботние события приведут к росту военных поставок.

Текущей стратегией ВСУ он называет изнурение армии РФ через большие потери.

Ранее Резников говорил, что ожидания от контрнаступления ВСУ завышены.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью The Guardian объяснил, почему контрнаступление ВСУ "займет время".

При этом, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ планировали наступление на Донбассе с учетом мятежа Пригожина.