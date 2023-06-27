Кирби объяснил, что замедлило контрнаступление Украины
Спикер Совбеза США Джон Кирби заявил, что войска РФ выстроили на оккупированной территории несколько линий обороны, поскольку знали, что ВСУ будут наступать. То, что украинцы столкнулись с хорошо подготовленной обороной россиян, немного замедлило наступление.
Об этом Кирби сообщил на брифинге.
Спикер напомнил, слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "это происходит медленнее в некоторых областях, чем ему хотелось бы".
"Россияне много инвестировали за последние шесть, восемь месяцев в оборонительные возможности. В некоторых случаях они имеют по три линии обороны в глубину. Когда я говорю три линии, я имею в виду мили, и мили, и мили в глубину, и три большие линии обороны. Они знали, что украинцы собираются возвращать территорию весной и летом, и они работали над подготовкой к этому", - заявил Кирби.
Ранее мы писали, что в Минобороны считают преждевременными выводы об украинском наступлении, "все идет по плану".
Напомним, сегодня в Генштабе сообщили, что украинские военные ведут наступательные действия на нескольких направлениях на юге и востоке.