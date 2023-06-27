Спикер Совбеза США Джон Кирби заявил, что войска РФ выстроили на оккупированной территории несколько линий обороны, поскольку знали, что ВСУ будут наступать. То, что украинцы столкнулись с хорошо подготовленной обороной россиян, немного замедлило наступление.

Об этом Кирби сообщил на брифинге.

Спикер напомнил, слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "это происходит медленнее в некоторых областях, чем ему хотелось бы".

"Россияне много инвестировали за последние шесть, восемь месяцев в оборонительные возможности. В некоторых случаях они имеют по три линии обороны в глубину. Когда я говорю три линии, я имею в виду мили, и мили, и мили в глубину, и три большие линии обороны. Они знали, что украинцы собираются возвращать территорию весной и летом, и они работали над подготовкой к этому", - заявил Кирби.

Ранее мы писали, что в Минобороны считают преждевременными выводы об украинском наступлении, "все идет по плану".

Напомним, сегодня в Генштабе сообщили, что украинские военные ведут наступательные действия на нескольких направлениях на юге и востоке.