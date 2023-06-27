Украинские военные наступают на нескольких направлениях на юге и востоке. На направлениях Новодаровка – Приютное, Новоданиловка – Работино ВСУ имели успех.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Ивановское, Курдюмовка, Северное, имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

При этом украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Напомним, вчера командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подтвердил зачистку российского плацдарма на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс.

Также вчера стало известно, что украинские военные освободили от российских оккупантов село Ровнополь в Донецкой области.

Война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

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