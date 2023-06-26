Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подтверждает зачистку российского плацдарма на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, о чем вчера сообщал Андрей Билецкий.

Судя по всему, речь идет о позициях к западу от Клещеевки.

Генерал публикует фрагмент этой операции и эвакуации раненного бойцами первого механизированного батальона третьей отдельной штурмовой бригады.

"Нашим воинам удалось зачистить плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс", - написал Сырский.

Напомним, сегодня сообщили, что украинские военные освободили от российских оккупантов село Ровнополь в Донецкой области.

Также 24 июня стало известно, что украинские силы освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне .

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