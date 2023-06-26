Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак побывали в Донецкой области, где вручили награды военным, отличившихся в боях на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил Ермак в своем Telegram-канале.

"Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский доложил главе государства о детальной оперативной обстановке на этом направлении и перспективах ее развития", – также написал глава Офиса президента.

Ранее мы писали, что на левом берегу Днепра у взорванного Антоновского моста ВСУ закрепили за собой плацдарм.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.

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