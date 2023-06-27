Во вторник, 27 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации н фронте.

Главное из нее.

1. За прошедшие сутки РФ нанесла удар по территории Украины тремя зенитными управляемыми ракетами из С-300. Также были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "Shahed". Кроме того, противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные), все дроны уничтожены.



2. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток там произошло 38 боевых столкновений.



3. На Купянском направлении россияне пытались наступать в направлении Стельмаховки.

На Бахмутском направлении - в направлении Богдановки. На Авдеевском направлении - в направлении Первомайского. На Марьинском направлении - в районе Марьинки.

4. На Шахтерском направлении подразделения сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области.



Война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

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Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные события минувших суток.