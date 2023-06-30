ВСУ за сутки имели "частичный успех" на Запорожском направлении, бойцы закрепляются на новых рубежах.

Об этом сообщает представитель Генштаба Андрей Ковалев.

В частности, удалось немного продвинуться на направлениях Левадное – Приютное, Малая Токмачка – Очеретоватое, Привольное - Зализнянское.

Также ВСУ успешно штурмуют фланги Бахмута и сдерживают наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ранее мы писали, что, по данным Forbes, в наступлении под Малой Токмачкой в Запорожской области ВСУ потеряли 25 танков и боевых машин.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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