Журнал Forbes утверждает, что 8 июня в наступлении под Малой Токмачкой в Запорожской области ВСУ потеряли 25 танков и боевых машин.

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте издания.

"Дым рассеялся, и было обнаружено не менее 25 подбитых украинских машин: 17 М2 (БМП Bradley), четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent (танк для разминирования). Сторонним наблюдателям потери поначалу казались меньшими. Но в течение следующих двух недель аналитики внимательно изучали видео с дронов и снимки с земли и постоянно пополняли список", - пишет издание.

По данным Forbes, это случилось из-за неудачной работы противотанковых плугов британского производства, установленных на танках во главе колонны.

Взорвавшись на минах, несколько "Брэдли" и "Леопардов" создали "ловушку" для остальной группы, которую накрыло обстрелом.

"Экипажи выскочили из своих вышедших из строя машин, волоча за собой убитых и раненых. Спасатели на М2 подобрали многих выживших", - сообщает издание.

В статье отмечается, что наступление на этом участке продолжается, а потерянную технику, возможно, еще получится эвакуировать.

Ранее источник NYT в правительстве США подтвердил потерю по меньшей мере 17 Bradley в ходе контрнаступления ВСУ.

Однако сразу после этой информации Украина получила от США еще 15 БМП Bradley.