В пятницу, 30 июня, в Украине продолжается 492-й день войны с Россией.

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30 июня

09.53 Удар по Бердянску наносился дальнобойными Storm Shadow, заявляют назначенные РФ т.н "власти Запорожской области".

Они заявляют, что ПВО сбила ракеты ещё на подступах к городу.

Украинские власти города заявляют, что в Бердянске прозвучало 11 взрывов и в районе аэропорта "горит и детонирует".

То есть заявлено попадание в склад боеприпасов.

09.20 ВСУ за сутки имели "частичный успех" на запорожском направлении, бойцы закрепляются на новых рубежах сообщает представитель Генштаба Андрей Ковалев.

В частности, удалось немного продвинуться на направлениях Левадное – Приютное, Малая Токмачка – Очеретоватое, Привольное-Зализнянское.

Также ВСУ успешно штурмуют фланги Бахмута и сдерживают наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

09.15 Запорожье ночью обстреливали - есть разрушения на гражданской инфраструктуре, сообщает ОВА.

В области подвергались обстрелам прифронтовые населенные пункты - Левадное, Новодаровка, Орехово, Гуляйполе, Зализничное, Красное, Чаривное, Малиновка, Степногорск.

Погибли двое пенсионеров, еще одна женщина ранена.

08.50 Кто такой нардеп Сергей Алексеев, которого подозревают во взятке?

Он представляет "Европейскую солидарность и возглавляет подкомитет в комитете Рады по правоохранительной деятельности. Один из представителей украинской делегации в ОБСЕ.

До избрания в парламент от Блока Порошенко в 2014 году Алексеев - известный юрист, был соучредителем компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры". Имеет звание заслуженного юриста Украины.

Интересно, что также он - соучредитель общественной организации о противодействии мошенничества в отношении иностранных инвесторов.

Как сообщает движение "Чесно", в 2016 году Алексеев не задекларировал вклад в пользу "Блока Петра Порошенко" – тогда он перечислил в партийную кассу 100 тысяч гривен одним платежом. Также фирма Алексеева фигурировала в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов и растрате вверенного должностным лицам имущества.

Интернет-ресурсы, которые пишут о компромате на политиков, считают, что Алексеев имеет широкие связи в судебном корпусе Украины и якобы причастен к схемам рейдерства помещений на Печерске в Киеве, а также ухода от налогов для крупных банков. Доказательств этому не приводится.

Также Алексеев сотрудничал с Кличко. В 2014 году он был избран председателем Кировоградской областной организации партии "УДАР" . Является президентом "Фан-клуба братьев Кличко".

08.42 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

1. Ночью РФ нанесла очередной удар, применив иранские дроны и зенитные управляемые ракеты С-300. Информация о последствиях атаки уточняется.

2. В минувшие сутки противник применил шесть зенитных управляемых ракет С-300 по Запорожью и Чугуеву.

3. Основные усилия россияне сосредоточили на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 31 боевое столкновение.

4. На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия возле Роздоловки и Белогоровки. На Бахмутском направлении - в районе Бахмута. На Авдеевском направлении - в районе Авдеевки. На Марьинском направлении - в районах города Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Шахтерском направлении - в районе Новомихайловки.

08.33 Сообщают о взрывах в Бердянске.

08.17 Ночью по Украине наносился удар ракетами С-300 и "Шахидами", сообщили Воздушные силы.

Со стороны Азовского моря вылетело 13 "Шахидов", уничтожено десять из них. Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

08.09 Офис генпрокурора объявил о подозрении нардепу от "Европейской солидарности" Сергею Алексееву.

Как утверждают в СБУ, за 50 тысяч долларов он обещал "отмазать" гражданина одной из стран Европы от экстрадиции.

"Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения нардепом 20 тыс. долл. США – первой части денежного вознаграждения, и уличили его в получении второго «транша» в размере 30 тыс. долл. США", - сообщают правоохранители.

Генпрокурор Костин санкционировал объявление о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фамилии нардепа следственные органы не называют, но в "Европейской солидарности" уже заявили, что речь об Алексееве и говорят, что это "политическая провокация".

07.30 Ночью россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Без жертв. Последствия уточняются.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

07.20 Также ночью РФ атаковала Николаев. Цели были сбиты. В результате загорелась трава и крыша жилого дома. Обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Николай Ким.

07.10 Ночью РФ атаковала Запорожье.

Пострадавших и повреждений жилья нет.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.