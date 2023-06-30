В селе Сергеевка Донецкой области при обстреле школы погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер
В селе Сергеевка Покровского района Донецкой области два человека погибших и шестеро были ранены в результате обстрела школы.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.
Удар был нанесен сегодня около 11:20, вероятно, из реактивных систем залпового огня.
В школе на момент обстрела находились 12 человек: представители администрации, учителя и технический персонал. Погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер. Ранены другие сотрудники школы: четверо мужчин и две женщины.
Часть здания школы практически разрушена.
В Донецкой области ведутся активные бои. Как писала "Страна", ВСУ подняли украинский флаг на Курдюмовской дамбе под Бахмутом.
При этом, по данным Нацгвардии, российские войска не могут подойти к Авдеевке ближе, чем на шесть километров из-за выгодных позиций ВСУ.
Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.
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